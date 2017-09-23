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بمشاركة رمضان صبحي.. تشيلسي يكتسح ستوك برباعية في الدوري الإنجليزي

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بمشاركة رمضان صبحي.. تشيلسي يكتسح ستوك برباعية في الدوري الإنجليزي بمشاركة رمضان صبحي.. تشيلسي يكتسح ستوك برباعية في الدوري الإنجليزي

التحرير

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اكتسح فريق تشيلسي نظيره ستوك سيتي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بريطانيا، في إطار الجولة السادسة، من الدوري الإنجليزي.

وشارك الدولي المصري رمضان صبحي، أساسيًا لأول مرة منذ بداية البريميرليج، ليقود الخط الهجومي إلى جانب الثلاثي موتينج، شاكيري وخيسي.

نجح تشيلسي في مباغتة ستوك أمام جماهيره في الدقيقة الثانية من اللقاء عن طريق تسجيل الهدف الأول بعدما تلقى موراتا كرة طولية من أزبيلكويتا لينفرد على إثرها بالمرمى ويضعها داخل الشباك.

وفي الدقيقة 30 نجح بيدرو لاعب البلوز في تعزيز الهدف الثاني لفريقه، بعد أن استغل خطأ فليتشر، لاعب ستوك في استلام الكرة، قبل أن يصوبها في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى معلنًا عن ثاني أهداف تشيلسي.

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واستطاع موراتا أن يسجل الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 78 بعدما انطلق بالكرة وسط دفاع ستوك دون أن يلحق به أحد ليضعها داخل الشباك موسعاً الفارق للبلوز.

وصنع أزبيلكويتا أخر اهداف تشيلسي بعد أن مرر الكرة إلى موراتا في الدقيقة 81 ليمنح زميله فرصة لإدراك ثالث أهدافه، والرابع للبلوز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد تشيلسي لـ13 نقطة في المركز الثالث بينما يتجمد رصيد ستوك عند 5 نقاط في المركز الـ13.

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التحرير

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