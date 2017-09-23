الجبير أمام الأمم المتحدة: دعم قطر للإرهاب ساهم في زعزعة أمن المنطقة

القاهرة – (مصراوي)

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن السعودية متمسكة بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وبخصوص أزمة اليمن أكد أن الحل العسكري لن ينهيها.

وأضاف الجبير، بحسب ما نقلته قناة العربية، أن السعودية تقف بكل حزم في مواجهة الإرهاب وملتزمة بدفع الجهود الدولية لمحاربة التطرف والإرهاب.

وتطرق للأزمة القطرية وقال إن دعم الدوحة للإرهاب ساهم في زعزعة أمن المنطقة، وطالبها بالالتزام بتعهداتها في اتفاق الرياض.

وقال الجبير أيضًا إن إيران راعية للإرهاب وتهدد أمن المنطقة.

وقطعت دول السعودية ومصر والإمارات والبحرين العلاقات مع قطر في يونيو الماضي واتهمتها بدعم الإرهاب وتقويض استقرار المنطقة، والتقارب مع إيران وإيواء إرهابيين على أراضيها.