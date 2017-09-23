أخبار عاجلة

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

فيلم وثائقي أيرلندي عن الحضارة المصرية القديمة بأسوان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

فيلم وثائقي أيرلندي عن الحضارة المصرية القديمة بأسوان

06:12 م السبت 23 سبتمبر 2017

فيلم وثائقي أيرلندي عن الحضارة المصرية القديمة بأسوان

وفد تليفزيونى

أسوان - إيهاب عمران:

زار وفد شركة الإنتاج الأيرلندية Tile films مدينة أسوان، لإعداد فيلم وثائقي من سلسلة أفلام عن المواقع المقدسة في أنحاء العالم، لا سيما والتي من شأنها التعريف بالحضارات القديمة.

وقال أحمد علي عبيد مسئول المركز الصحفي بالهيئة العامة للاستعلامات بأسوان: "إن الوفد الأيرلندي يضم 7 أشخاص، وصوّر بعض المشاهد المتفرقة لنهر النيل على مدار 4 ساعات كاملة".

وأوضح أن هذا الفيلم الوثائقي سيعرض العام المقبل في دولتي أيرلندا وأمريكا وبعض دول أوروبا، حسب تصريحات مخرج الفيلم

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. "ابدأ بحيك" حملة لتجميل مدينة أسوان

    أخبار

  • بالصور.. إطلاق 7 ملايين ذريعة سمكية في بحيرة ناصر بأسوان

    أخبار

  • بالصور.. أفضل 3 معلمين في مصر: الدروس الخصوصية "أمر واقع" نرفضه

    أخبار

  • بالصور.. "السباعية" للإنشاد تشارك في فعاليات "مهرجان سماع الدولي"

    أخبار

إعلان

37469f7bde.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا