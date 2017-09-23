فيلم وثائقي أيرلندي عن الحضارة المصرية القديمة بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

زار وفد شركة الإنتاج الأيرلندية Tile films مدينة أسوان، لإعداد فيلم وثائقي من سلسلة أفلام عن المواقع المقدسة في أنحاء العالم، لا سيما مصر والتي من شأنها التعريف بالحضارات القديمة.

وقال أحمد علي عبيد مسئول المركز الصحفي بالهيئة العامة للاستعلامات بأسوان: "إن الوفد الأيرلندي يضم 7 أشخاص، وصوّر بعض المشاهد المتفرقة لنهر النيل على مدار 4 ساعات كاملة".

وأوضح أن هذا الفيلم الوثائقي سيعرض العام المقبل في دولتي أيرلندا وأمريكا وبعض دول أوروبا، حسب تصريحات مخرج الفيلم