فيلم وثائقي أيرلندي عن الحضارة المصرية القديمة بأسوان
فيلم وثائقي أيرلندي عن الحضارة المصرية القديمة بأسوان
06:12 م السبت 23 سبتمبر 2017
وفد تليفزيونى
أسوان - إيهاب عمران:
زار وفد شركة الإنتاج الأيرلندية Tile films مدينة أسوان، لإعداد فيلم وثائقي من سلسلة أفلام عن المواقع المقدسة في أنحاء العالم، لا سيما مصر والتي من شأنها التعريف بالحضارات القديمة.
وقال أحمد علي عبيد مسئول المركز الصحفي بالهيئة العامة للاستعلامات بأسوان: "إن الوفد الأيرلندي يضم 7 أشخاص، وصوّر بعض المشاهد المتفرقة لنهر النيل على مدار 4 ساعات كاملة".
وأوضح أن هذا الفيلم الوثائقي سيعرض العام المقبل في دولتي أيرلندا وأمريكا وبعض دول أوروبا، حسب تصريحات مخرج الفيلم
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