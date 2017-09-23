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الزمالك يكرر شيئًا لم يفعله أمام المصري منذ 13 عامًا (فيديو)

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الزمالك يكرر شيئًا لم يفعله أمام المصري منذ 13 عامًا (فيديو) الزمالك يكرر شيئًا لم يفعله أمام المصري منذ 13 عامًا (فيديو)

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نجح في تحقيق الفوز على المصري أمس، بالجولة الثانية للدوري الممتاز بنتيجة 2/1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

تقدم المصري عن طريق إسلام أبو سليمة، قبل أن يسجل الزمالك هدفين عن طريق محمد أشرف روقا وأحمد مدبولي.

وفعل الزمالك في لقاء الأمس شيئًا لم يسبق له تحقيقه في مباريات المصري من قبل، فالزمالك للمرة الثانية في تاريخ مبارياته مع المصري، ينجح في تحويل تأخره أمام الفريق البورسعيدي في النتيجة إلى تقدم وفوز.

نجح الزمالك في تحويل تأخره أمام المصري بهدف إلى فوز بهدفين، في المباراة التي جمعتهما يوم 10 يونيو عام 2004، بالدور الثاني للبطولة المحلية.

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المصري كان تقدم في النتيجة بهدف علاء إبراهيم في الدقيقة 27، قبل أن يسجل العندليب عبد الحليم علي هدفين في شباك الفريق البورسعيدي، الأول في الدقيقة 38، والثاني في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.

في هذا الموسم نجح الزمالك في الفوز ببطولة الدوري قبل انتهاء مبارياته بأربعة أسابيع، مما يجعل فوز الأبيض على المصري أمس بشرة خير لعشاق الزمالك.

في موسم 2003/2004 انتهى لقاء الدور الأول بين الزمالك والمصري في بورسعيد بنتيجة 1/1، تقدم الزمالك عن طريق عبد الحليم علي، وتعادل المصري في الدقائق الأخيرة من خلال ركلة جزاء أحرزها حسام عبد المنعم.

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