مدير أمن الإسماعيلية لـ«الباعة الجائلين»: «شيلوا حاجتكم بإيدكم»

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أمر اللواء محمد علي مدير أمن الإسماعيلية، بعدم إزالة فروشات الباعة الجائلين المتواجدين بمنطقة سوق القماش بمعرفة شرطة المرافق والحى، على أنت يتم رفعها بمعرفة أصحابها حفاظًا على سلامة البضاعة.

وقاد اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية حملة لإزالة الإشغالات شنتها الأجهزة الأمنية بمنطقة سوق الجمعة، وشارك فيها اللواء محمد أبو الدهب حكمدار المحافظة، واللواء محمد فهمي مساعد مدير الأمن للأمن العام ومحمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة.

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ووجه مدير الأمن رسالة للباعة الجائلين، قائلًا: "أنا لا ههد ولا هشيل البضاعة دى بفلوس وأنا قاعد معاكم لحد ما تشيلوها بإيدكم".

وأكد مدير الأمن في تصريحات صحفية خلال جولته أن حملات الإشغالات تأتي في إطار الحفاظ على الشكل الحضارى والجمالي للمحافظة كما عُرف عنها بمدينة "السحر والجمال".