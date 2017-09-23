الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة استطلاع تابعة للحوثيين في محافظة الجوف

صنعاء - (د ب أ):

أعلنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة اليمنية الشرعية، اليوم السبت، اسقاط طائرة استطلاع تجسسية تابعة للحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في محافظة الجوف 143 كم شمال شرق صنعاء.

ونقل موقع الجيش "26 سبتمبر نت " عن مصادر ميدانية قولها إن قوات الجيش الوطني أسقطت طائرة استطلاع للمليشيات اثناء محاولتها تصوير مواقع الجيش في منطقة حام بمديرية المتون.

وبحسب المصادر، "فإن هذه هي ثالث طائرة استطلاع تمكن أبطال الجيش الوطني من إسقاطها خلال الأربعة أيام الماضية".

إلى ذلك تمكنت مقاتلات التحالف العربي من تدمير آلية عسكرية تابعة للمليشيا الانقلابية بالقرب من موقع الغرفة بمديرية المصلوب، حسب المصادر ذاتها.

وتشهد عدة مواقع في محافظة الجوف معارك مستمرة بين الطرفين، في حين تقول القوات الحكومية إنها باتت مسيطرة على معظم المناطق في المحافظة الواقعة قرب الحدود السعودية، وعلى حدود محافظتي مأرب النفطية، وصعدة (المعقل الرئيسي لجماعة أنصار الله الحوثية).