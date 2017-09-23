الثلاثاء المقبل جولة حوار ليبي في تونس لتعديل اتفاق الصخيرات

تونس – (أ ش أ):

تستضيف تونس، الثلاثاء، المقبل جولة حوار جديدة تحت إشراف الأمم المتحدة بين لجنتي الحوار التابعتين لمجلس النواب وللمجلس الأعلى للدولة الليبيين؛ لإدخال تعديلات توافقية على الاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات) الموقع في ديسمبر 2015.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، دعم تونس المطلق لخارطة الطريق التي اقترحها المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتسوية في ليبيا، لإضفاء تعديلات على الاتفاق السياسي الخاص بليبيا.

وكان المشاركون في الاجتماع الرابع للجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى المعنية بالأزمة في ليبيا اتفقوا خلال اجتماعهم في الكونغو في 9 سبتمبر الجاري، على إطلاق جولة حوار في تونس قبل نهاية الشهر الجاري بين لجنتي الحوار التابعتين لمجلس النواب وللمجلس الأعلى للدولة الليبيين تحت إشراف الأمم المتحدة وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي، وذلك بهدف التوصل إلى تعديلات توافقية على الاتفاق السياسي الموقع في ديسمبر 2015، والتسريع بإنجاز ما تبقى من استحقاقات دستورية وانتخابية.