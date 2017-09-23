محافظ المنيا يتفقد عددًا من المدارس ويوجه ببث قيم الانتماء



المنيا - ريمون الراوي:

تفقد عصام البديوي محافظ المنيا، اليوم السبت عددًا من مدارس القرى لمتابعة سير العمل في أول أيام العام الدراسي الجديد 2017/2018، بحضور رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور علي عبد السلام مدير عام التعليم العام، والمهندس أحمد النوبي مدير هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا، وعدد من قيادات التعليم بالمحافظة.

شملت جولة المحافظ عدد من مدارس الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، بحضور النائب سيد أبو بريدعة، حيث تفقد المحافظ 3 مدارس بالقرية، وهي مدرسة مبارك إدريس للتعليم الأساسي بعزبة مشيط، ومدرسة سليمان مبروك للتعليم الأساسي، وعدد من فصول الثانوي بها بعزبة عزاقة، ومدرسة طوخ الخيل الإعدادية الثانوية المشتركة.

كما تفقد المحافظ، مدرسة المنيا الثانوية بنات الجديدة، وناشد الطالبات والمعلمين حب الوطن والإخلاص له وبث قيم الانتماء، ووجه بتكثيف أعمال النظافة داخل المدارس وبالشوارع المحيطة بها.