أخبار عاجلة

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

بروتوكول بين "تعليم القاهرة" وأصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان لرفع كفاءة المدارس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بروتوكول بين "تعليم القاهرة" وأصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان لرفع كفاءة المدارس

05:59 م السبت 23 سبتمبر 2017

كتبت- ياسمين محمد:

حضرت فريدة مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، حفل الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، بعنوان "يوم الوفاء"، بمدرسة الخديوية بإدارة السيدة زينب التعليمية، بالتعاون مع جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان.

حضر الحفل، اللواء حسام رأفت رئيس حي السيدة زينب، وفاتن فريد مدير عام الإدارة التعليمية.

وخلال اليوم، تم تدشين مبادرة "شنطة ولادنا صحة بلادنا"، للتوعية الصحية والنفسية للطلاب، حيث تم توزيع حقيبة مدرسية لكل طالب بالمراحل المختلفة، بها ستة كتيبات للتوعية وأدوات مدرسية، وبعض الكشاكيل مطبوع علي اغلفتها بعض عبارات التوعية والارشاد في حملة نصف مليون شنطة والتي تبنتها الجمعية، ونقطة البداية ادارة السيدة زينب التعليمية.

ووقعت مديرية التربية والتعليم بروتوكول تعاون مع جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، لرفع كفاءة وتطوير المدارس.

وتنطلق الدراسة بمحافظة القاهرة غدًا الأحد، بـ4916 مدرسة، بإجمالي 53.358 فصلا، في 32 إدارة تعليمية، منها 2529 مدرسة حكومية، تشمل: 226 مدرسة رسمية لغات ومستقبل، 15 مدرسة عسكرية، 74 فصل مجتمعي، 24 مدرسة قومية، 121 مدرسة للتربية الخاصة، بإجمالي عدد طلاب 2110403.

ولفتت مجاهد إلى أن أعلى كثافة طلابية بالمحافظة في إدارة المرج التعليمية بإجمالي 72 طالبا في فصول المرحلة الابتدائية، وأقل كثافة في إدارة روض الفرج التعليمية بإجمالي 32 طالبا، موضحة أن هناك 97 مدرسة بدأت فيها الدراسة اليوم السبت، بـ21 إدارة تعليمية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مستشار وزير التعليم: تعليمات مشددة لمديري المديريات بالمتابعة الميدانية

    أخبار

  • لماذا تعمل بعض المدارس يوم السبت؟

    أخبار

  • وكيل وزارة التعليم بالجيزة تتابع أول يوم دراسي بمدرستين بإدارة "جنوب"

    أخبار

  • الأرصاد: طقس الأحد"معتدل".. والعظمى بالقاهرة 31

    أخبار

إعلان

2b5806d2d1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات

هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء

هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء

السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية