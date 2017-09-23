بروتوكول بين "تعليم القاهرة" وأصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان لرفع كفاءة المدارس

كتبت- ياسمين محمد:

حضرت فريدة مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، حفل الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، بعنوان "يوم الوفاء"، بمدرسة الخديوية بإدارة السيدة زينب التعليمية، بالتعاون مع جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان.

حضر الحفل، اللواء حسام رأفت رئيس حي السيدة زينب، وفاتن فريد مدير عام الإدارة التعليمية.

وخلال اليوم، تم تدشين مبادرة "شنطة ولادنا صحة بلادنا"، للتوعية الصحية والنفسية للطلاب، حيث تم توزيع حقيبة مدرسية لكل طالب بالمراحل المختلفة، بها ستة كتيبات للتوعية وأدوات مدرسية، وبعض الكشاكيل مطبوع علي اغلفتها بعض عبارات التوعية والارشاد في حملة نصف مليون شنطة والتي تبنتها الجمعية، ونقطة البداية ادارة السيدة زينب التعليمية.

ووقعت مديرية التربية والتعليم بروتوكول تعاون مع جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، لرفع كفاءة وتطوير المدارس.

وتنطلق الدراسة بمحافظة القاهرة غدًا الأحد، بـ4916 مدرسة، بإجمالي 53.358 فصلا، في 32 إدارة تعليمية، منها 2529 مدرسة حكومية، تشمل: 226 مدرسة رسمية لغات ومستقبل، 15 مدرسة عسكرية، 74 فصل مجتمعي، 24 مدرسة قومية، 121 مدرسة للتربية الخاصة، بإجمالي عدد طلاب 2110403.

ولفتت مجاهد إلى أن أعلى كثافة طلابية بالمحافظة في إدارة المرج التعليمية بإجمالي 72 طالبا في فصول المرحلة الابتدائية، وأقل كثافة في إدارة روض الفرج التعليمية بإجمالي 32 طالبا، موضحة أن هناك 97 مدرسة بدأت فيها الدراسة اليوم السبت، بـ21 إدارة تعليمية.