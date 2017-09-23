أمن المطار يكشف تفاصيل اقتحام سائق كمين "الصالة الموسمية"

كتب - طه عبيد:

قالت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، إنه تم إلقاء القبض على سائق ميكروباص حاول اقتحام كمين الشرطة أمام الصالة الموسمية بالمطار، وتسبب في إصابة أمين شرطة.

وتبيّن من التحريات التي أشرف عليها اللواء رفعت حلمي مدير مباحث المطار، أن السائق اتفق مع أسرة على توصيلها إلى مبنى الركاب رقم ٢ الجديد، للسفر إلى أبو ظبي على طيران الاتحاد، لكنه فوجئ بوجود كمائن متعددة وأنه يسير عكس الاتجاه داخل المطار، وأخبرهم أن رخصته منتهية منذ عام 2012، وتخوف من سحب السيارة التي تحمل أرقام 177 مرور بني سويف، وحاول الهرب من الكمين.

وأوضحت مصادر أمنية أنه تم تفتيش السيارة بواسطة الكلاب البوليسية، وخبراء المفرقعات، ولم يتم العثور بداخلها على أي ممنوعات.

وفي ذات السياق، قام إسعاف المطار بنقل أمين الشرطة رمضان الدكروري خالد 35 عامًا، والذي أصيب باشتباه بكسر في الساق، إلى مستشفى الشرطة للعلاج، بعد أن تلقى الإسعافات الأولية.