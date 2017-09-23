توتنهام يقتنص فوزًا صعبًا من وست هام في البريميرليج (فيديو)

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

فاز فريق توتنهام هوتسبير على نظيره وست هام يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب لندن الأوليمبي، ضمن الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم هاري كين لتوتنهام في الدقيقة 34، وبعدها بأربع دقائق فقط ضاعف اللاعب نفسه النتيجة بهدف ثان، ثم تمكن إريكسين من مضاعفة النتيجة للسبيرز بهدف ثالث في الدقيقة 60، قبل أن يقلص شيتشاريتو الفارق بهدف أول لوست هام في الدقيقة 65، ثم تمكن كوياتي من تسجيل هدف وست هام الثاني والأخير في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

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بهذا الفوز أصبح رصيد فريق توتنهام 11 نقطة تضعه في المركز الثالث بجدول المسابقة، بينما وست هام تجمد رصيده عند 4 نقاط تضعه في المركز السابع عشر بالجدول.