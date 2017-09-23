وزير التعليم يتفقد غدًا عددًا من المدارس بالقاهرة وبورسعيد
05:10 م السبت 23 سبتمبر 2017
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
كتبت - ياسمين محمد:
يقوم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا بجولة تفقدية بعدد من المدارس للاطمئنان على بدء العام الدراسي الجديد ( 2017/2018 ) وانضباط العملية التعليمية.
يبدأ شوقي جولته بحضور طابور الصباح بمدرسة (تحيا مصر) بحي الأسمرات بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة السابعة والنصف صباحا، ويتوجه بعد ذلك إلى محافظة بورسعيد لتفقد عدد من المدارس بها، وللوقوف على استعدادات العام الدراسي الجديد.
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