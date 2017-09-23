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وزير التعليم يتفقد غدًا عددًا من المدارس بالقاهرة وبورسعيد

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وزير التعليم يتفقد غدًا عددًا من المدارس بالقاهرة وبورسعيد وزير التعليم يتفقد غدًا عددًا من المدارس بالقاهرة وبورسعيد

مصراوي Masrawy

وزير التعليم يتفقد غدًا عددًا من المدارس بالقاهرة وبورسعيد

05:10 م السبت 23 سبتمبر 2017

وزير التعليم يتفقد غدًا عددًا من المدارس بالقاهرة وبورسعيد

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتبت - ياسمين محمد:

يقوم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا بجولة تفقدية بعدد من المدارس للاطمئنان على بدء العام الدراسي الجديد ( 2017/2018 ) وانضباط العملية التعليمية.

يبدأ شوقي جولته بحضور طابور الصباح بمدرسة (تحيا ) بحي الأسمرات بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة السابعة والنصف صباحا، ويتوجه بعد ذلك إلى محافظة بورسعيد لتفقد عدد من المدارس بها، وللوقوف على استعدادات العام الدراسي الجديد.

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