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وزير الصحة يجري عملية جراحية لمريض خلال جولته بالأقصر

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وزير الصحة يجري عملية جراحية لمريض خلال جولته بالأقصر وزير الصحة يجري عملية جراحية لمريض خلال جولته بالأقصر

التحرير

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استهل وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، زيارته لعدد من مستشفيات الأقصر، اليوم السبت، بتفقد مستشفى أرمنت الجديدة بجنوب غربي المحافظة.

وقال الوزير خلال جولته إن مستشفى أرمنت تسلمت جميع الأجهزة الطبية اللازمة لتشغيلها، ونشعر برضا المواطنين عليها، منذ بدء الافتتاح التجريبي لها في أبريل الماضي.

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وأشار الوزير، إلى أن هناك بعض التعليقات من المواطنين على أداء مستشفى الأقصر الدولي، وسيجرى العمل على إصلاحها.

ودخل الوزير، عقب تصريحاته الصحفية خلال الجولة، إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة وصل وتر صباع قدم مريض.

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التحرير

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