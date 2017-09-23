أخبار عاجلة

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

تموين بورسعيد: «معندناش حالات تسمم من التغدية المدرسية»

Google+ Print
تموين بورسعيد: «معندناش حالات تسمم من التغدية المدرسية» تموين بورسعيد: «معندناش حالات تسمم من التغدية المدرسية»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

بورسعيد - شيماء رشاد

قال مجدى الخضر وكيل مديرية والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، إن المديرية شنت حملة اليوم السبت بالمرور على مصنع التغذية المدرسية الخاص بالمحافظة، للتأكد من سلامته وسلامة المعدات به لبدء العمل فى صنع الوجبات المدرسية من الأسبوع المُقبل.

وأضاف الخضر، فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن مديرية التموين نسقت مع مكتب أغذية المدينة التابع لمديرية الصحة ببورسعيد للبدء فى إجراءات متابعة وملاحظة التغذية المدرسية بشكل يومى.

شاهد أيضا

وأشار وكيل مديرية التموين إلى تشكيل لجنة دائمة التواجد داخل المصنع، من مندوب من مديرية الصحة وآخر من مكتب أغذية المدينة لمتابعة الوجبات المدرسية بشكل يومى.

ولفت الخضر إلى أن طريقة نقل وتخزين الوجبات المدرسية تتم تحت إشراف مديرية التموين والصحة ويتم سحب عينات من المنتج بشكل يومى لتحليلها بإشراف اللجنة المقيمة بالمصنع بشكل يومى، مشيرًا إلى أن المواد الخام يتم شراؤها من شركات الجملة المعتمدة لدى مديرية التموين.

وكشف الخضر أن مديرية التموين تقوم بتوفير السولار المدعم للإنتاج داخل المصنع، وذلك لكون المصنع يعمل تحت إشراف المديرية، مؤكدًا أن محافظة بورسعيد لم يسبق لها أن شهدت أى حالات تسمم للأطفال بسبب التغذية المدرسية بخلاف المحافظات الأخرى، وذلك لكون المصنع ينتج حسب احتياج المحافظة من التغذية المدرسية وبعدد محدد وبذلك لايكون هناك أى مرتجع فى التغذية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم