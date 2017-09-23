تموين بورسعيد: «معندناش حالات تسمم من التغدية المدرسية»

التحرير

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بورسعيد - شيماء رشاد

قال مجدى الخضر وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، إن المديرية شنت حملة اليوم السبت بالمرور على مصنع التغذية المدرسية الخاص بالمحافظة، للتأكد من سلامته وسلامة المعدات به لبدء العمل فى صنع الوجبات المدرسية من الأسبوع المُقبل.

وأضاف الخضر، فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن مديرية التموين نسقت مع مكتب أغذية المدينة التابع لمديرية الصحة ببورسعيد للبدء فى إجراءات متابعة وملاحظة التغذية المدرسية بشكل يومى.

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وأشار وكيل مديرية التموين إلى تشكيل لجنة دائمة التواجد داخل المصنع، من مندوب من مديرية الصحة وآخر من مكتب أغذية المدينة لمتابعة الوجبات المدرسية بشكل يومى.

ولفت الخضر إلى أن طريقة نقل وتخزين الوجبات المدرسية تتم تحت إشراف مديرية التموين والصحة ويتم سحب عينات من المنتج بشكل يومى لتحليلها بإشراف اللجنة المقيمة بالمصنع بشكل يومى، مشيرًا إلى أن المواد الخام يتم شراؤها من شركات الجملة المعتمدة لدى مديرية التموين.

وكشف الخضر أن مديرية التموين تقوم بتوفير السولار المدعم للإنتاج داخل المصنع، وذلك لكون المصنع يعمل تحت إشراف المديرية، مؤكدًا أن محافظة بورسعيد لم يسبق لها أن شهدت أى حالات تسمم للأطفال بسبب التغذية المدرسية بخلاف المحافظات الأخرى، وذلك لكون المصنع ينتج حسب احتياج المحافظة من التغذية المدرسية وبعدد محدد وبذلك لايكون هناك أى مرتجع فى التغذية.