وزارة التربية والعليم تخصص أرقاما لتلقي شكاوى أولياء الأمور

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صرح أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن الدراسة انتظمت بدءا من اليوم السبت في 12 محافظة، فيما تنطلق في 14 أخرى بدءا من الغد.

وأوضح خيري في بيان له أن عدد من المدارس بالمحافظات استهلت أولى أيام العام الدراسي الجديد 2017/2018، بدءا من اليوم منها الجيزة والإسماعيلية وقنا والإسكندرية والمنيا الغربية وكفر الشيخ والأقصر وأسيوط ودمياط وأسوان والبحيرة، مشيرًا إلى أن باقى المدارس بالمحافظات تبدأ الدراسة غدًا.

وأضاف خيرى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع العملية التعليمية بالمديريات التعليمية يوميًا لحل أى مشكلات أو أى عوائق تعترض العملية التعليمية.

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ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم خصصت أرقاما لاستقبال شكاوى أولياء الأمور والطلاب، أو الاستفسار عن كل ما يتعلق بالعام الدراسى، وحث أولياء الأمور والطلاب على الاتصال على الأرقام: (27957628) و(19151) في حال واجهتهم أية مشاكل.

وأوضح خيرى أن مديرى المديريات التعليمية التى بدأت بها الدراسة اليوم قاموا بمتابعة المدارس بمحافظاتهم من خلال الجولات الميدانية لعدد من المدارس؛ للاطمئنان على سير وانضباط العملية التعليمية.

وأشار المتحدث باسم التربية والتعليم إلى أن الوزير الدكتور طارق شوقى سيقوم بجوالاته الميدانية على المدارس غدا، وسيفتتح مدرسة أيضا بحي الأسمرات في القاهرة.