محافظ بورسعيد يوجه بقطع المرافق عن مراكز الدروس الخصوصية

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أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، توجيهات اليوم السبت بقطع كافة المرافق عن مراكز الدروس الخصوصية في جميع الأحياء، وتكثيف أعمال النظافة حول المدارس.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ بحضور رؤساء الأحياء ومدير إدارة المرور والسكرتير العام للمحافظة المهندس كامل أبو زهرة ووكيل وزارة التربية والتعليم.

وطالب الغضبان بتوفير المناخ المناسب للطلاب والمعلمين لأداء العملية التعليمية والعمل على جذب الطلاب وتشجيعهم للعودة إلى المدارس.

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وكلف بتشديد إجراءات المرور بالشوارع، خاصة في أثناء دخول وخروج الطلاب من المدارس.