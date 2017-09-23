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والد طفلة يتهم طبيبا بتسببه في فقدانها النطق والنظر

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والد طفلة يتهم طبيبا بتسببه في فقدانها النطق والنظر والد طفلة يتهم طبيبا بتسببه في فقدانها النطق والنظر

التحرير

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كتب – إسلام عبدالخالق

اتهم والد طفلة طبيب مخ وأعصاب بمستشفى «الأحرار» في مدينة الزقازيق بالشرقية، بالنصب عليه والتسبب في فقدان طفلته القدرة على الرؤية أو الكلام.

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وحرر المواطن كريم السيد والمقيم بمدينة أبو كبير، محضرا اليوم السبت، بقسم شرطة ثاني الزقازيق، اتهم فيه المدعو «و.خ» طبيب مخ وأعصاب بمستشفى «الأحرار» بالتسبب في فقدان نجلته «ريتاج» 6 سنوات، قدرتها على الكلام والرؤية.
 
وأشار مُقدم البلاغ إلى أن طفلته تعرضت للسقوط من شرفة بلكونة الطابق الثالث بمنزله في مدينة أبو كبير، واقترح عليه الطبيب المذكور علاجها بمستشفى خاص مقابل 60 ألف جنيه قيمة العملية.

وأوضح المحضر رقم 7295 إداري ثاني الزقازيق لسنة 2017، أن والد الطفلة استجاب ودفع قيمة العملية، إلا أن ابنته فقدت القدرة على الكلام أو الرؤية فور إفاقتها من العملية التي أشرف عليها الطبيب، ووجه اتهاما للطبيب بالإهمال الطبي تجاه حالة ابنته.

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التحرير

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