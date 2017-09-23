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رياح متوسطة محملة بالأتربة تجتاح كفر الشيخ

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رياح متوسطة محملة بالأتربة تجتاح كفر الشيخ رياح متوسطة محملة بالأتربة تجتاح كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

رياح متوسطة محملة بالأتربة تجتاح كفر الشيخ

05:15 م السبت 23 سبتمبر 2017

رياح متوسطة محملة بالأتربة تجتاح كفر الشيخ

ارشيفية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، لهبوب رياح متوسطة محملة بالأتربة، وسط حالة من الهدوء، على كافة أنحاء المحافظة دون وقوع أو ماشبه ذلك، فيما هناك استقرارًا للحالة المرورية، على الطرق العامة والسريعة في نطاق المحافظة.

وأكد علاء الدين عطالله، مدير مركز المعلومات بميناء الصيد بالبرلس، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم السبت، أن عملية الملاحة بالبحر الأبيض المتوسط، منتظمة بشكل مباشر لعدم تأثر حالة البحر بتلك الرياح المتوسطة، موضحًا أن هناك تحذيرات للصيادين بتوخي الحذر، في حالة تنشيط الرياح، وارتفاع أمواج البحر عن الحد المسموح به للصيد.

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مصراوي Masrawy

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