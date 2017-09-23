رياح متوسطة محملة بالأتربة تجتاح كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، لهبوب رياح متوسطة محملة بالأتربة، وسط حالة من الهدوء، على كافة أنحاء المحافظة دون وقوع حوادث أو ماشبه ذلك، فيما هناك استقرارًا للحالة المرورية، على الطرق العامة والسريعة في نطاق المحافظة.

وأكد علاء الدين عطالله، مدير مركز المعلومات بميناء الصيد بالبرلس، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم السبت، أن عملية الملاحة بالبحر الأبيض المتوسط، منتظمة بشكل مباشر لعدم تأثر حالة البحر بتلك الرياح المتوسطة، موضحًا أن هناك تحذيرات للصيادين بتوخي الحذر، في حالة تنشيط الرياح، وارتفاع أمواج البحر عن الحد المسموح به للصيد.