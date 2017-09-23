ضبط 159 قضية مخدرات و3 تشكيلات عصابية خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

نفذ ضباط قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حملة تفتيشية موسعة؛ لضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الانضباط في الشارع المصري.

وأسفرت جهود الحملة- التي قادها اللواء جمال عبدالباري، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام؛ خلال 24 ساعة- في مجال قضايا المخدرات، عن ضبط 159 قضية مخدرات، ضُبط خلالها 180 كجم من مخدر البانجو، و5 كجم من مخدر الحشيش، و864 جم من مخدر الهيروين، و370 جم من مخدر الفودو، و550 جم من مخدر الإستوروكس، و200 جم من مخدر الأفيون، و16 ألفا و380 قرصا مخدرا.

كما تم ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت 9 متهمين، ارتكبوا 29 حادث سرقة متنوعا، وضبط 65 متهما هاربا، مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، وعن مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه، فألقي القبض على 9 متهمين؛ لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه.

وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 492 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة السيارات المبلغ بسرقتها، نجح رجال المباحث في إعادة 7 سيارات مسروقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجاري استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية، وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.