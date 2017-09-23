ضبط عاطلين وبحوزتهما كمية من المخدرات قبل ترويجها بحلوان

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القبض على مسجل خطر وآخر، وبحوزتهما كمية من مخدري الحشيش والهيروين، قبل ترويجهما بحلوان.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام "أ.ع"، 30 سنة، عاطل، مسجل خطر مخدرات، سبق اتهامه في قضية سلاح ناري، و"ع.ن"، 25 سنة، عاطل، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهما سلاح ناري بدون ترخيص، متخذان من منطقة سكنهما، سوقا لتجارتهما غير المشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يترددان عليها، أسفرت إحداها عن ضبطهما حال استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، ملك وقيادة الأول، وبحوزتهما 500 جم من مخدر الحشيش، و7 جم من مسحوق الهيروين المخدر، وفرد خرطوش عيار 12 مم، و14 طلقة من ذات العيار و400 جنيه.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارتهما غير المشروعة، والدراجة البخارية لتسهيل تحركاتهما.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق