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5 جنيهات وطفلة وزجاجة.. سر العثور على جثة سائق داخل سيارته في الشيخ زايد

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مصراوي Masrawy

5 جنيهات وطفلة وزجاجة.. سر العثور على جثة سائق داخل سيارته في الشيخ زايد

04:57 م السبت 23 سبتمبر 2017

5 جنيهات وطفلة وزجاجة.. سر العثور على جثة سائق داخل سيارته في الشيخ زايد

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات المباحث؛ عن ملابسات جديدة بالعثور على جثة شخص داخل سيارته أمام هايبر وان بالشيخ زايد.

تبين أن الجثة لسائق يدعى "ع.ر"، 23 سنة، يعمل بخط مول العرب المريوطية، وبها طعنة بمفصل الكوع الأيمن.

وأنه مساء يوم 21 سبتمبر الماضي، تحرك من مول العرب، وحصل على قيمة الأجرة من الركاب، لكنه طالبهم بدفع 5 جنيهات لطفلة تجلس بالمقعد الخلفي.

ونشبت مشادة كلامية حادة بين السائق والراكب، أوقف على إثرها السيارة، وكسر زجاجة فارغة من الشارع محاولا استخدامها في الاعتداء على الراكب الذي تفادي الضرب، مما تسبب في حدوث إصابته.

وحاول أحد أصدقاء السائق إنقاذه، لكنه فارق الحياة، فتركه داخل السيارة وبحوزته كافة متعلقاته الشخصية.

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