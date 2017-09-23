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التحالف العربي يدمر تعزيزات للحوثيين في محافظة تعز باليمن

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مصراوي Masrawy

التحالف العربي يدمر تعزيزات للحوثيين في محافظة تعز باليمن

05:06 م السبت 23 سبتمبر 2017

التحالف العربي يدمر تعزيزات للحوثيين في محافظة تعز باليمن

ارشيفية

صنعاء - (د ب أ):

ذكر موقع إخباري أن غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، دمرت تعزيزات قتالية لمسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، في محافظة تعز 275 كيلومترا جنوبي صنعاء.

ونقل موقع الجيش "26 سبتمبر نت"، عن مصادر محلية قولها، إن "غارة جوية تمكنت من تدمير دورية للمليشيا وآليات عسكرية للمليشيا (الحوثيون وقوات صالح)، وقتلت عددا من الأفراد في منطقة حواص الواقعة بين منطقتي هجدة والبرح وكانت في طريقها لتعزيز المليشيا".

ولم يصدر التحالف العربي بيانا يؤكد ما ذكره الموقع الإخباري حتى الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.

وأوضحت المصادر، أن "جبهة مقبنة" غربي تعز شهدت صباح اليوم السبت، اشتباكات بين قوات الجيش الوطني، والمليشيا تركزت في منطقة النبيع، وتبة عبدالقوي والعويد والمضابي.

وأضافت المصادر: "جاءت هذه الاشتباكات إثر تلقي المليشيا تعزيزات كبيرة إلى مناطق الأخلود والمزجاجة الأيام القليلة الماضية، انتشرت في مناطق غرب مقبنة بهدف تحقيق تقدم ميداني على الأرض".

وتشهد محافظة تعز، وهي أكثر المحافظات اليمنية سكاناً، معارك عنيفة بين قوات من جهة والحوثيين وصالح من جهة أخرى وذلك منذ أكثر من عامين، بتدخل من قوات التحالف العربي المساندة للقوات الحكومية، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية فيها بشكل كبير.

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