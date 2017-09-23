الخميس.. الوادي الجديد تحتفل بعيد الفلاح وتكرم المزارعين المتميزين في الداخلة
الخميس.. الوادي الجديد تحتفل بعيد الفلاح وتكرم المزارعين المتميزين في الداخلة
04:54 م السبت 23 سبتمبر 2017
قصر ثقافة موط بالداخلة
الوادي الجديد- محمد الباريسي:
تحتفل مديرية الثقافة الجماهيرية بمحافظة الوادي الجديد، بعيد الفلاح، يوم الخميس الموافق 28 من سبتمبر الجاري بمدينة موط بمركز الداخلة.
وأكد مدير مديرية الثقافة بالمحافظة، صلاح حسان، لـ"مصراوي"، أن الاحتفالية تتضمن عدة فعاليات منها ندوة إعلامية تثقيفية وقصائد شعر خاصة بالفلاح وتكريم 5 مزارعين من المتميزين في زراعات القمح والنخيل والمحاصيل الاقتصادية على مستوى مركز الداخلة.
وأضاف صلاح، أن فرع ثقافة الداخلة سينظم بالتنسيق مع إدارة الجمعيات بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ورشة عمل في الـ 26 من سبتمبر الجاري لتنمية مهارات عدد من المتدربات على حرفة الخوص ببيت ثقافة القصر، كما سيجري تنفيذ ندوة عن محاربة الإرهاب وتوعية الشباب بمخاطر الإرهاب وأشكاله وتقديم عروض للفنون الشعبية وتستمر لمدة 3 أيام.
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