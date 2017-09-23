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تجديد 6 محطات مياه شرب وصرف صحي بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

تجديد 6 محطات مياه شرب وصرف صحي بالوادي الجديد

04:52 م السبت 23 سبتمبر 2017

تجديد 6 محطات مياه شرب وصرف صحي بالوادي الجديد

محافظة الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت إدارة المشروعات والتخطيط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن تجديد وإحلال 6 محطات مياه شرب وصرف صحي، وإقامة 4 محطات تنقية جديدة بمراكز المحافظة الخمسة.

وأكدت مدير إدارة المشروعات والتخطيط بالمحافظة، المهندسة منى محمد علي، لـ"مصراوي"، الانتهاء من إقامة 4 محطات مياه شرب في مناطق "القلعة، المجاهدين" بمدينة الخارجة وقريتي شرق بولاق وغرب الموهوب بمركز الداخلة، تمهيداً لدخولهم الخدمة الفترة القليلة المقبلة.

وأضافت منى، أن الشركة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي انتهت من حفر بئر مياه شرب بمنطقتي القلعة والبستان بمدينة الخارجة، وإحلال وتجديد خطوط مياه شرب مسافة 22 كيلو متر بمدن الخارجة والداخلة وبلاط.

ولفتت إلى أن خطة هذا العام تشمل إحلال وتجديد محطات مياه شرب في مناطق" قرية البشندي بمركز بلاط، والخارجة، 5 القصر، ومحطة الرفع الرئيسية بقرية الكفاح"، وستتولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إحلال وتجديد محطة مياه الشرب بدرب الأربعين بباريس ومحطة رفع لمشروع الصرف الصحي بقرية الهنداو بالداخلة، علاوة على توفير 15 طلمبة أعماق.

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مصراوي Masrawy

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