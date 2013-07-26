الجيش الإسرائيلى يعتقل فلسطينياً من كتائب شهداء الأقصى

اعتقل الجيش الإسرائيلى داود الزبيدى، الذى ينتمى إلى كتائب شهداء الأقصى، فى وقت مبكر صباح اليوم الجمعة، فى منزله فى مخيم جنين شمال الضفة الغربية، فى عملية مداهمة أصيب خلالها فلسطينى آخر من المارة بطلق نارى، وفق مسئول أمنى فلسطينى.

وقال الجيش الإسرائيلى، فى بيان، إن الجنود وشرطة الحدود الإسرائيليين اعتقلوا "إرهابيا فلسطينيا"، بدون مزيد من التفاصيل.

وأضاف البيان، أن الجريح أصيب فى ساقه ووصفه بأنه "مهاجم مسلح" كان يشارك فى هجوم عنيف أطلقت خلاله عيارات نارية على القوات الإسرائيلية.

وداود الزبيدى هوشقيق زكريا الزبيدى القائد السابق لكتائب شهداء الاقصى فى جنين، ويحاكم زكريا الزبيدى أمام محكمة فلسطينية لمشاركته فى مايو2012 فى الهجوم على منزل محافظ جنين قدورة موسى الذى توفى بأزمة قلبية خلال الهجوم.