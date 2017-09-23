مصدر أمني: إصابة أمين شرطة أثناء مطاردة سائق بمطار القاهرة
مصدر أمني: إصابة أمين شرطة أثناء مطاردة سائق بمطار القاهرة
04:35 م السبت 23 سبتمبر 2017
مطار القاهرة
كتب - فتحي سليمان:
أكد مصدر أمني موثوق بوزارة الداخلية، إصابة أمين شرطة صدمته سيارة يستقلها سائق من بني سويف حاول الهرب من القوات بسبب انتهاء رخصة قيادته كان يسير عكس الاتجاه بساحة مطار القاهرة الدولي.
وأكد المصدر، -الذي فضل عدم ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، أن سائق السيارة كان يسير عكس الاتجاه بسرعة جنونية فنتج عن ذلك إصابة أمين شرطة.
تمكنت القوات من ضبط المتهم؛ وجاري التحقيق معه لمعرفة دوافعه لارتكاب الواقعة.
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