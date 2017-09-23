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تركيا تسعى لاعتقال 150 شخصا بشأن مقتل النائب العام

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مصراوي Masrawy

تركيا تسعى لاعتقال 150 شخصا بشأن مقتل النائب العام

04:53 م السبت 23 سبتمبر 2017

تركيا تسعى لاعتقال 150 شخصا بشأن مقتل النائب العام

النائب العام في اسطنبول محمد علي كيراز

إسطنبول - (د ب أ):

أصدر ممثلو الادعاء في تركيا مذكرات اعتقال بحق 150 شخصا بناء على مزاعم بكونهم على صلة بحادث قتل النائب العام في اسطنبول محمد علي كيراز في مارس 2015 في إحدى محاكم إسطنبول.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية إن مكتب النائب العام في إسطنبول أصدر مذكرات الاعتقال بحق150 شخصا للاشتباه في تقديم السلاح لجماعة يسارية كانت وراء مقتل كيراز .

وأضافت الأناضول أن بعض المشتبه فيهم احتجزوا في وقت مبكر من اليوم السبت، بدون ذكر عدد محدد.

وفي مارس 2015، أحتجز أعضاء من حزب جبهة التحرير الشعبية الثورية اليساري كيراز رهينة في مكتبه في المحكمة الرئيسية في إسطنبول. وتوفى النائب متأثرا بإصاباته بعد تبادل لإطلاق النار بين محتجزيه والشرطة بعد مواجهة استمرت تسع ساعات. وقتلت الشرطة كل الأشخاص الذين كان يحتجزونه.

كان كيراز يرأس تحقيقا في وفاة بركين علوان، 15 عاما، الذي كان قد أصابته قنبلة مسيلة للدموع في رأسه خلال احتجاجات متنزه جيزي المناهضة للحكومة في يونيو، 2013 ولم يستعد وعيه أبدا قبل أن يتوفى في مارس 2014.

وتصنف تركيا حزب جبهة التحرير الشعبية الثورية على أنه منظمة إرهابية. واستأنف الحزب، المسؤول عن هجوم انتحاري عام 2013 على السفارة الأمريكية في أنقرة، أنشطته مؤخرا.

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مصراوي Masrawy

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