أخبار عاجلة

وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر -
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300 -
بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

وكالة رصد جيولوجي ترجح أن يكون زلزال كوريا الشمالية ناجم عن هزة ارتدادية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وكالة رصد جيولوجي ترجح أن يكون زلزال ناجم عن هزة ارتدادية

04:50 م السبت 23 سبتمبر 2017

وكالة رصد جيولوجي ترجح أن يكون زلزال كوريا الشمالية ناجم عن هزة ارتدادية

كوريا الشمالية

ستوكهولم - (د ب أ): 

ذكرت وكالة رصد جيولوجي تتخذ من النرويج مقرا لها اليوم السبت أن "حدثا زلزاليا صغيرا"، تم تسجيله في كوريا الشمالية، من المرجح أن يكون ناجما عن هزة ارتدادية، وليس عن انفجار نووي جديد.

وأضافت هيئة "نورسار" أن قوة الزلزال، الذي تم تسجيله بالقرب من المنطقة التي أجرت فيها كوريا الشمالية مؤخرا اختبارات نووية تحت الارض، قدرت بما يتراوح ما بين 2ر3 و4ر3 درجة على مقياس ريختر.

وتابعت أن "التحليل الاولي للاشارات الزلزالية يشير إلى تشابه مع اشارات، ناجمة عن مصادر تكتونية، أكثر من تشابهها مع المؤشرات الناجمة عن الانفجارات النووية المعلنة".

وتابعت الهيئة التي ترصد الزلازل والانفجارات النووية أنه سيتم إجراء المزيد من التحليلات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • زلزال قوى يضرب المكسيك مجددا

    أخبار

  • خبراء صينيون: زلزال يضرب كوريا الشمالية ربما سببه "انفجار"

    أخبار

  • زلزال كوريا الشمالية يثير المخاوف بشأن تجربة نووية جديدة

    أخبار

  • تقرير: قادة اليابان لايعتزمون عقد اجتماع طارئ بشأن زلزال كوريا الشمالية

    أخبار

إعلان

ed1096a1f3.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين

وزير دفاع الفلبين: العقوبات بحق كوريا الشمالية لها آثار عكسية

وزير دفاع الفلبين: العقوبات بحق كوريا الشمالية لها آثار عكسية