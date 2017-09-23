وكالة رصد جيولوجي ترجح أن يكون زلزال كوريا الشمالية ناجم عن هزة ارتدادية

ستوكهولم - (د ب أ):

ذكرت وكالة رصد جيولوجي تتخذ من النرويج مقرا لها اليوم السبت أن "حدثا زلزاليا صغيرا"، تم تسجيله في كوريا الشمالية، من المرجح أن يكون ناجما عن هزة ارتدادية، وليس عن انفجار نووي جديد.

وأضافت هيئة "نورسار" أن قوة الزلزال، الذي تم تسجيله بالقرب من المنطقة التي أجرت فيها كوريا الشمالية مؤخرا اختبارات نووية تحت الارض، قدرت بما يتراوح ما بين 2ر3 و4ر3 درجة على مقياس ريختر.

وتابعت أن "التحليل الاولي للاشارات الزلزالية يشير إلى تشابه مع اشارات، ناجمة عن مصادر تكتونية، أكثر من تشابهها مع المؤشرات الناجمة عن الانفجارات النووية المعلنة".

وتابعت الهيئة التي ترصد الزلازل والانفجارات النووية أنه سيتم إجراء المزيد من التحليلات.