قوات أمريكية تسيطر على أكبر حقول الغاز في سوريا

دمشق - (د ب أ):

نفت مصادر في محافظة دير الزور سيطرة قوات "سوريا الديمقراطية" المعروفة باسم " قسد" على حقل غاز كونيكو في ريف دير الزور شرق سوريا.

وقال أحمد الرمضان مدير شبكة فرات بوست التي تنقل اخبار المناطق الشرقية من سورية لوكالة الأنباء الألمانية إن " قوات (الماريمنز) الامريكية هي التي سيطرت على حقل الغاز، وهو من أكبر حقول الغاز في سوريا، عند الساعة السابعة من مساء امس الجمعة بعد هروب مسلحي داعش من الحقل الذي تعرض لأضرار كبيرة بسبب القصف الكثيف العنيف من المقاتلات والمدفعية ".

ونفى رمضان دخول قوات سوريا الديمقراطية الى الحقل ، قائلا " دخل بعض عناصر قوات سورية الديمقراطية وهم من المكون العربي إلى بداية الحقل ثم خرجوا منه بعد ذلك وبقي الحقل تحت سيطرة القوات الأمريكية ".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت اليوم سيطرتها على أكبر حقول استخراج الغاز في محافظة دير الزور بعد انسحاب تنظيم داعش.

وذكرت قسد، في بيان لها ، أنها "تمكنت في تمام الساعة 09.50 من السيطرة على شركتي العزبة وكونيكو بعد حصار عناصر تنظيم داعش داخلهما لمدة يومين" ، مشيرة أن العمليات في الضفة الشرقية لدير الزور لا تزال مستمرة.

و تساند قوات التحالف الدولي ، الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية قوات سورية الديمقراطية في معارك شرق سورية ضد تنظيم داعش .

وفي دير الزور ايضاً أعلن الجيش السوري تمكُّن قواته من السيطرة على قرى معدان عتيق ومظلوم والتبني بريف دير الزور وأجزاء من حي الخشام على الضفة الشرقية لنهر الفرات.

وقال مصدر عسكري سوري إن " ريف دير الزور الغربي اصبح تحت سيطرة القوات الحكومية والقوات الرديفة، وأن القوات تتقدم باتجاه بلدة معدان أول مدينة في ريف الرقة الجنوبي ، والتي لا تزال تحت سيطرة عناصر داعش".

وأشار إلى أن المقاتلات السورية والروسية تقوم بقصف مواقع التنظيم شرق مدينة معدان تمهيداً لتقدم القوات .