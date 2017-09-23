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مرسيدس: قريبًا ستصبح 25% من سياراتنا «كهربائية»

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مرسيدس: قريبًا ستصبح 25% من سياراتنا «كهربائية» مرسيدس: قريبًا ستصبح 25% من سياراتنا «كهربائية»

التحرير

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كشفت شركة "مرسيدس" عن عزمها المضي قدمًا في تطوير إصداراتها الكهربائية الخالصة، لافتة إلى أنها ستقوم بتخصيص 25% من إجمالي السيارات التي تنتجها لهذا الطراز.

وبحسب "CNBC” الأمريكية، فإن الشركة الألمانية العملاقة لفتت إلى أن النظرة المستقبلية لها قد ترتكز إلى تكثيف الإنتاج من الطراز الكهربائي والهجين بشكل تدريجي، مؤكدة أن ربع إنتاجها سينتمي لهذين الطرازين.

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يذكر أن العديد من الشركات العالمية قد أقرت عزمها المضي قدمًا في تطوير الإصدارات الكهربائية، لاسيما في ظل زيادة الطلب عليها في الأسواق العالمية، للحد الذي دفع البعض وعلى رأسهم "فولفو" الإعلان بإنهاء كافة إصداراتها من الوقود المحروق خلال السنوات المقبلة.

 

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