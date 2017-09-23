زلزال قوى يضرب المكسيك مجددا

ريو دى جانيرو - (د ب أ):

ذكرت هيئة رصد الزلازل فى المكسيك أن زلزالا بقوة 4ر6 درجة على مقياس ريختر ضرب البلاد بعد أربعة أيام من زلزال قوى أودى بحياة نحو 300 شخص.

وأفادت التقارير الأولية من هيئة رصد الزلازل إن مركز الزلزال يقع في ولاية أواهاكا بجنوب البلاد.

أثار الزلزال الذعر في مكسيكو سيتي حيث تجرى جهود الإنقاذ بالفعل عقب وقوع زلزال بقوة 1ر7 درجة على مقياس ريختر في وقت سابق من الأسبوع.

ومن بين الـ298 شخصا الذين لقوا حتفهم في زلزال يوم الثلاثاء 160 منهم كانوا في مكسيكو سيتي وانهارت العشرات من المباني هناك.

وقال رئيس هيئة الدفاع المدني لويس فيلب بونته إن زلزال اليوم وقع على بعد نحو 12 كيلومترا من شمال مدينة ايكستبيك 680 كيلومترا من جنوب شرق العاصمة.