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مجلس الأمن يجرى مناقشات غير رسمية مع قادة المعارضة السورية

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مجلس الأمن يجرى مناقشات غير رسمية مع قادة المعارضة السورية مجلس الأمن يجرى مناقشات غير رسمية مع قادة المعارضة السورية

أجرى أعضاء مجلس الأمن الدولى مناقشات غير رسمية اليوم الجمعة، مع قادة المعارضة السورية لأول مرة منذ اندلاع الصراع فى مارس 2011، حيث جرى تنظيم الاجتماع المغلق بواسطة السفير البريطانى مارك ليال جرانت فى مقر الأمم المتحدة فى نيويورك فى محاولة لإحاطة أعضاء المجلس المؤلف من 15 دولة بشأن الوضع المعقد فى سورية.

احتج سفير سورية لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفرى، على كون الاجتماع "غير قانونى" حيث لا تزال الأمم المتحدة تعترف بحكومته، حيث قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، إن أكثر من 100 ألف شخص قتلوا فى الحرب الأهلية بسورية.

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