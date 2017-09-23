اللجنة العليا للاستفتاء في كردستان العراق: الاستفتاء في موعده

العراق - ( د ب أ)

نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في كردستان العراق شائعات نشرتها وسائل إعلام عن تأجيل الاستفتاء، مؤكدة أن الاستفتاء سيجري في موعده المقرر بعد غد الاثنين.

وقالت المفوضية ، في بيان مقتضب تلقت وكالة الأنباء الألمانية، نسخة منه اليوم السبت "نشرت مجموعة من وسائل الاعلام شائعات مفادها بأن الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني قد قبلا بمبادرة أمريكا والأمم المتحدة وفرنسا وبريطانيا و الاستفتاء لن يجرى".

وحسب المفوضية :"نعلن للجميع أن هذا الخبر لا اساس له من الصحة وبعيد عن الحقيقة ، وأن الاستفتاء يجري في موعده المقرر".

وكان بافل طالباني، نجل جلال طالباني الرئيس العراقي السابق، قد نشر على حسابه الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي بان الحزبين الكبيرين قد قبلا بالمبادرة الدولية ولن يجرى الاستفتاء, ما أثار بلبلة وقلق في الشارع الكردستاني.

من جانبه ، أعلن عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني،رزكار علي، اليوم السبت ، أن كافة الاطراف تبحث حالياً تأجيل الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها، ومنها كركوك وكل المناطق المشمولة بالمادة 140،

وقال المسؤول الكردي، في تصريح صحفي، إن "الاتحاد لن يخرج من الاجماع الكردستاني بخصوص موضوع التحاور مع بغداد".

وأضاف "نحن لم نقرر بعد إجراء الاستفتاء أو رفضه، ولكن بسبب الضغوط والمخاوف الكبيرة من حصول كارثة في كردستان والمناطق المتنازع عليها، فان قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني تخشى على الأمن والاستقرار في كركوك، لذا فان المباحثات جارية لأنهاء ازمة الاستفتاء، بما يرضي جميع الأطراف وأن الوفد الكردستاني سيبلغ بغداد بذلك".