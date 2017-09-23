بالصور - لحجز مقاعد بالفصول.. تكدس أولياء الأمور في ساحات المدارس بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

شهدت ساحات المدارس في الدقهلية، حالة من الازدحام، في المدارس العاملة بنظام الفترتين على مستوى محافظة الدقهلية، عقب قيام أولياء الأمور باصطحاب أبنائهم خلال اليوم الأول ومحاولة حجز المقاعد في الصفوف الأولى لذويهم.

وتدافع عدد كبير من أولياء الأمور داخل المدارس ما أدى إلى فشل مسئولي الأمن ببعض المدارس في مواجهتهم.

وأعلن علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، انتظام الدراسة داخل 400 مدرسة على مستوى المحافظة تعمل بنظام الفترتين بنسبة حضور تخطت 75% فيما تستكمل غدًا الأحد باقي المدارس الدراسة بها داخل 3368 مدرسة.

ووجه المحافظ، أحمد الشعراوي، فرق مراقبة الأغذية بضرورة التأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية للمقاصف وأماكن تخزين المواد والوجبات الغذائية، وسحب عينات من الباعة الجائلين والإعداد لمواجهة الأمراض التي تنتشر بين التلاميذ من خلال فرق تقصى لرصد الأمراض المعدية بإجراء فحوصات لجميع الطلاب، وتنظيم حملات توعية من الزائرات الصحيات لتوعية الطلاب تحت شعار "الوقاية خير من العلاج".

وشدد الشعراوي، على ضرورة انضباط المدارس والتزام القائمين بالعملية التعليمية بمختلف كوادرهم بالحضور والبذل والإخلاص في العطاء، مؤكدًا أنهم العمود الفقري لتوصيل رسالة المدرسة وتحقيق الغاية منها وتعظيم الاستفادة من جهود الدولة التي تبذلها لتوفير المناخ المناسب والعناصر اللازمة للعملية التعليمية من كوادر بشرية ومنشآت وخدمات.