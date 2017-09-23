جهاز المنتخب يراقب مباراة الأهلي أمام الترجي

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

يتابع الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي، في الثامنة مساء اليوم السبت، التي ستقام على ملعب رادس، ضمن إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يتجمع الجهاز الفني بالكامل، في أحد الكافيهات لمتابعة المباراة، والاطمئنان على دوليي الأهلي في اللقاء، والوقوف على مستواهم، بجانب اكتشاف بعض الوجوه الجديدة.

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ويحتاج الأهلي للفوز على الترجي بأي نتيجة، أو التعادل بأكثر من هدفين، لحسم تأهله لنصف النهائي، بعدما تعادلا في مباراة الذهاب بالإسكندرية، بهدفين لكل منهما.

يذكر أن المنتخب الوطني، يستعد لمواجهة الكونغو برازافيل، يوم 8 أكتوبر المقبل، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.