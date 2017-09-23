أخبار عاجلة

وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر -
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300 -
بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

جهاز المنتخب يراقب مباراة الأهلي أمام الترجي

Google+ Print
جهاز المنتخب يراقب مباراة الأهلي أمام الترجي جهاز المنتخب يراقب مباراة الأهلي أمام الترجي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب - عبد الرحمن مصطفى

يتابع الجهاز الفني لمنتخب الأول، بقيادة الأرجنتيني هيكتور ، مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي، في الثامنة مساء اليوم السبت، التي ستقام على ملعب رادس، ضمن إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يتجمع الجهاز الفني بالكامل، في أحد الكافيهات لمتابعة المباراة، والاطمئنان على دوليي الأهلي في اللقاء، والوقوف على مستواهم، بجانب اكتشاف بعض الوجوه الجديدة.

شاهد أيضا

ويحتاج الأهلي للفوز على الترجي بأي نتيجة، أو التعادل بأكثر من هدفين، لحسم تأهله لنصف النهائي، بعدما تعادلا في مباراة الذهاب بالإسكندرية، بهدفين لكل منهما.

يذكر أن الوطني، يستعد لمواجهة الكونغو برازافيل، يوم 8 أكتوبر المقبل، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا