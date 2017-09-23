تضارب الأنباء حول تأجيل استفتاء استقلال كردستان

القاهرة - (مصراوي):

أعلن نائب رئيس حكومة كردستان العراق، بافل طالباني، اليوم السبت، تأجيل استفتاء الإقليم.

وأشار طالباني، إلى أن الحكومة قبلت بالمبادرة الدولية، التي تقتضي تأجيل إجراء الاستفتاء على استقلال الإقليم. بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

ولكن بعد تصريحات طالباني لـ"روسيا اليوم" قال الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن الاستفتاء على استقلال الإقليم سيجرى في موعده.

وقال الحزب، إن التصريحات، التي أدلى بها نائب رئيس حكومة كردستان العراق، بافيل طالباني، حول تأجيل الاستفتاء، لا أساس لها من الصحة، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وكان وفد من الإقليم قد زار العاصمة بغداد، قبل الموعد المقرر للاستفتاء بيومين لبحث مرحلة ما بعد الاستفتاء، بحسب تصريحات المستشار الإعلامي لمكتب رئيس إقليم كردستان، كفاح محمود.

وقال محمود في تصريحات لـ"سبوتنيك" الروسية إن "الاستفتاء أمر انتهى منه قاب قوسين أو أدنى لم يبق سوى 48 ساعة، وسيتم إجراؤه والوفد الذي ذهب إلى بغداد سيبحث خلفيات ما بعد الاستفتاء وضع خارطة طريق لحوارات ومباحثات ما بعد ذلك".

وكانت الأمم المتحدة قد تقدمت بعرض لحكومة كردستان للعدول عن الاستفتاء في مقابل المساعدة للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن علاقاتها مع حكومة بغداد المركزية.