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الرئيس العراقي يبحث مع وفد كردى سبل الخروج من أزمة استفتاء كردستان

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الرئيس العراقي يبحث مع وفد كردى سبل الخروج من أزمة استفتاء كردستان الرئيس العراقي يبحث مع وفد كردى سبل الخروج من أزمة استفتاء كردستان

مصراوي Masrawy

الرئيس العراقي يبحث مع وفد كردى سبل الخروج من أزمة استفتاء كردستان

04:10 م السبت 23 سبتمبر 2017

الرئيس العراقي يبحث مع وفد كردى سبل الخروج من أزمة استفتاء كردستان

الرئيس العراقي فؤاد معصوم

بغداد - (د ب أ):

اجتمع الرئيس العراقي فؤاد معصوم في بغداد ظهر اليوم السبت مع وفد المجلس الأعلى للاستفتاء في إقليم كردستان المفاوض إلى بغداد.

وقال بيان رسمي عراقي "جرى خلال اللقاء تداول موضوع الاستفتاء المزمع اجراؤه في إقليم كردستان، والأزمة الحالية بين الاتحادية وحكومة الإقليم، والسبل الكفيلة بالخروج منها بما يضمن الاستقرار في البلاد".

ووصل وفد المجلس في وقت سابق اليوم إلى العاصمة بغداد.

وقال مسؤول حكومي عراقي لوكالة الأنباء الألمانية، إن الوفد الكردي برئاسة روز نوري شاويس سيلتقي كبار المسؤولين ورؤساء الكتل السياسية، لمناقشة موضوع استفتاء اقليم كردستان المقرر بعد غد الاثنين.

من جانبه، أفاد موقع "باسنيوز" الكردي اليوم بأنه من المنتظر أن ينقل وفد المجلس، خلال الزيارة، موقف إقليم كردستان، حول إجراء استفتاء الاستقلال في الاقليم، إلى الحكومة والقيادة السياسية في بغداد .

وكان المجلس الأعلى لاستفتاء كردستان أعلن أول أمس الخميس أنه في حال عدم وجود "الضمانات الكاملة" لاستقلال كردستان فإن الاستفتاء سيجري في موعده المحدد.

وفي اجتماع بين رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، والرئيس العراقي فؤاد معصوم في 20 سبتمبر في مدينة السليمانية، كان قد تم اتخاذ قرار بشأن إرسال وفد من المجلس إلى بغداد، وذلك قبل موعد الاستفتاء المقرر في 25 من الشهر الجاري.

وقال الرئيس بارزاني ، في كلمته إلى جماهير اربيل خلال مهرجان الاستقلال يوم أمس، إن أي قرار بشأن تأجيل الاستفتاء قد خرج من يديه ويد الاحزاب السياسية في الإقليم ، مؤكدا أن القرار الآن هو فقط بيد الشعب الكردستاني .

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مصراوي Masrawy

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