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ختام "حماة الصداقة 2 ".. تنفيذ تدريب لاقتحام المطارات وتطهيرها من العناصر الإرهابية

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ختام "حماة الصداقة 2 ".. تنفيذ تدريب لاقتحام المطارات وتطهيرها من العناصر الإرهابية ختام "حماة الصداقة 2 ".. تنفيذ تدريب لاقتحام المطارات وتطهيرها من العناصر الإرهابية

مصراوي Masrawy

ختام "حماة الصداقة 2 ".. تنفيذ تدريب لاقتحام المطارات وتطهيرها من العناصر الإرهابية

04:20 م السبت 23 سبتمبر 2017

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وكيل وزارة التعليم بالجيزة تتابع أول يوم دراسي بمدرستين بإدارة

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وكيل وزارة التعليم بالجيزة تتابع أول يوم دراسي بمدرستين بإدارة "جنوب"

كتب- مصطفى المنشاوي:

اختتمت فعاليات التدريب المشترك المصري الروسي "حماة الصداقة 2" الذي نفذته عناصر من وحدات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوى الروسية والذي استمر علي مدار عدة ايام بمدينة نوفورسيسك بجمهورية الاتحادية، والذي يأتي فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين.

شارك في تنفيذ التدريب أكثر من 600 مقاتل من الجانبين، إضافة إلى 100 معدة متوسطة وثقيلة، وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية غير النمطية لمهام الوحدات الخاصة نهارا وليلا تحت مختلف الظروف، وكذا التدريب على إدارة أعمال القتال داخل أحد المطارات المسيطر عليها من قبل مجموعات مسلحة حيث قامت المجموعات القتالية من الجانبين بتنفيذ الإسقاط الجوي والتقدم للقضاء علي المجموعات المسلحة والاستيلاء على المطار وتأمينه، وقد عكس التدريب المستوي المتميز للعناصر المشاركة وقدرتها علي العمل الجماعي.

وتضمنت المراحل الختامية عدد من البيانات العملية شملت الموضوعات العامة والتخصصية وتنفيذ الرمايات غير النمطية داخل ميادين التدريب المختلفة، كذلك إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة والتجهيز للأفراد والاسلحة والمعدات التى يتم إسقاطها جواً بإستخدام طائرات النقل إلى مناطق الإسقاط المخططة.

وقامت العناصر المشاركة بتنفيذ مناورة بالذخيرة الحية عبر الغابات والموانع المائية لاقتحام مضيق جبلى تسيطر عليه مجموعات إرهابية مسلحة، وتنفيذ الإبرار الجوى للمجموعات القتالية من طائرات الهليكوبتر للاستيلاء على المضيق وتأمينه ، وكذلك تنفيذ الاسقاط الثقيل من طائرات النقل لعدد من مركبات القتال المدرعة من طراز بى ام بى بإستخدام المظلات الهوائية ، وتنفيذ الكمائن والاغارات ضد البؤر الإرهابية، ونجحت القوات بما تملكه من مهارات ميدانية وقتالية وقدرات فنية وبدنية عالية في السيطرة علي الموقف والتعامل مع العناصر الإرهابية.

واختتمت الفعاليات بإصطفاف القوات المشاركة من الجانبين بمنطقة التدريب وتقديم عروض مشتركة للاشتباك وفنون القتال المختلفة، وفقرة خاصة عن اسلوب التعامل مع العناصر المسلحة وتحرير الرهائن، كما تم تكريم العناصر المشاركة فى التدريب من الجانبين تقديراً للأداء المتميز والجهد المبذول أثناء التدريب.

وألقى العميد أركان حرب محرز عبد الوهاب، قائد القوة المصرية المشاركة، كلمة قدم خلالها الشكر والتقدير للقائمين على تخطيط وإدارة التدريب، مؤكدا على أهمية التدريب المشترك فى تعظيم الخبرات المتبادلة فى ضوء العلاقات العسكرية المتميزة التى تربط القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين.

فيما اعرب اللواء فيكتور كوبشيشين نائب قائد قوات الانزال الجوى الروسى عن اعتزازه بنجاح التدريب المشترك المصرى الروسى حماة الصداقة 2، وأثنى على المستوى المتميز التى ظهرت به القوات المصرية أثناء التدريب، متمنياً التوفيق لجميع العناصر المشاركة في تنفيذ كل ما يسند إليهم من مهام.

كما قامت عناصر وحدات المظلات المصرية وقوات الإنزال الروسية بتنفيذ قفزة الصداقة تم خلالها استعراض أعلام الدولتين وعزفت الموسيقات العسكرية عدد من المعزوفات والمقطوعات الموسيقية. ​

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