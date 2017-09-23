5 فنانين هاجمتهم غادة عبد الرازق.. اتهمت أحدهم بـ«تمزيق ملابسها»

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رغم كثرة زلاتها وهفواتها ومواقفها المثيرة للجدل التي كان آخرها بث مقطع فيديو حي ظهر فيه جزء حساس من جسدها دون قصد، على حد قولها، فإن الفنانة "غادة عبد الرازق" من حين لآخر تشن هجومًا على بعض زملائها بالوسط الفني لاختلافها معهم في العمل أو حتى بعيدًا عنه، مما يعرضها للانتقاد مرات كثيرة.

ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من الفنانين الذين هاجمتهم "غادة عبد الرازق" في مواقف مختلفة..

1- أحمد الفيشاوي

كان آخر الفنانين الذين نالت منهم "غادة عبد الرازق"، هو الفنان الشاب "أحمد الفيشاوي"، وذلك بعد إطلاقه لفظًا خارجًا أثناء مشاركته في فعاليات الدورة الأولى من مهرجان "الجونة" السينمائي، أمس الجمعة، حيث قال قبيل عرض فيلمه الجديد "شيخ جاكسون": "مش عارف إزاي هنشوفه على الشاشة الـ ..."، بعد تعرضها لعاصفة هوائية جعلتها غير مستقرة.

وكانت تلك السقطة للفيشاوي سببًا في هجوم "غادة عبد الرازق" عليه، ونشرت عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" صورة جمعت بين "الفيشاوي" والفنان "أحمد مالك" وعلّقت عليها: "برافو.. اختيار سليم لشخصيات سليمة واجهة مشرفة لمصر"، وأضافت: "يا خسارة طلعتونا بأوسخ شكل.. شكرا".

2- رانيا يوسف

منذ اشتراكهما معًا في فيلم "ركلام" عام 2012، نشبت خلافات بين الفنانة "رانيا يوسف" و"غادة" بعد أن اتهمتها الأولى بالتدخل لتقليل مشاهدها بالفيلم والبحث عن نجوميتها على حساب الآخرين، وبدا الخلاف مستمرا بعد خمس سنوات على صدور الفيلم، حيث التقتا مؤخرًا في مؤتمر صحفي للمخرج خالد يوسف بالتعاون مع مؤسسة الحبتور الإماراتية، ورصدت الكاميرات عدم تحدثهما، رغم اقتراب مكان وجودهما بالمؤتمر.



3- محمد سامي

خلافات عديدة جمعت بين الفنانة الشهيرة والمخرج محمد سامي، والذي اتهمها باستئجار بلطجية واقتحام شقته وتهديده بخطف أولاده، بينما اتهمته "غادة" بالسب والقذف داخل مكان التصوير بمنطقة الزمالك أمام عمال مسلسل "حكاية حياة" الذي جمعهما عام 2013، مما جعلهما يحرران محضرين بالواقعتين.

وفجرت غادة قنبلة من العيار الثقيل وقتها حينما أكدت أنها عندما حاولت الفرار من أمامه كى لا تسمع مثل هذه الألفاظ، حاول المشكو في حقه إمساكها من ملابسها والاعتداء عليها، مما أدى إلى كشف جزء حساس من جسدها واتهمته بهتك عرضها، كما أشارت "غادة" إلى أن أحد أسباب خلافها مع المخرج محمد سامي فى كواليس مسلسل "حكاية حياة" كان أيضًا زوجته الفنانة مي عمر، التي شاركت في المسلسل بدور "ولاء"، وأوضحت غادة أن سامي ركز على دور زوجته مي عُمر، رغم أنها ممثلة مبتدئة، على حد وصفها، على حساب دورها وأدوار باقي الممثلين.

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4- خالد يوسف

أزمة أخرى وقعت بين "غادة عبد الرازق" والمخرج خالد يوسف، بعدما قام بحذف عدد من مشاهدها في فيلم "كف القمر" عام 2011، مما أثار استياءها، وقررت أنها لن تتعامل معه مرة ثانية، بينما رد خالد بأنه هو الآخر لن يقبل بالتعامل مرة ثانية معها، وبعد استمرار الخلافات لسنوات، التقى الطرفان في مارس الماضي بالمؤتمر الصحفي لـ"مبادرة الحبتور الثقافية لدعم صناعة السينما"، وعانق كل منهما الآخر ليعلنا إنهاء خلافهما.





5- نادية الجندي

بعد قيامها ببطولة مسلسل "الباطنية"، تعرضت الفنانة "غادة عبد الرازق" لهجوم عنيف من "نادية الجندي"، التي قالت في تصريحات سابقة إن "غادة" تتعرى لمجرد التعري ولا تقدم الإغراء في السياق المطلوب، وردّت عليها غادة في حوار ببرنامج "لقاء اليوم" عام 2010، بأنها تخجل من تقديم أدوار كثيرة قدمتها نادية الجندي، مشيرة إلى أن دورها في مسلسل الباطنية مماثل لدور "الجندي" في الفيلم الذي أخذت عنه قصة المسلسل.

