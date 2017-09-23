أخبار عاجلة

وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر -
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300 -
بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«الوزراء»: نقل مؤسسات حكومية إلى العاصمة الإدارية نهاية 2018

Google+ Print
«الوزراء»: نقل مؤسسات حكومية إلى العاصمة الإدارية نهاية 2018 «الوزراء»: نقل مؤسسات حكومية إلى العاصمة الإدارية نهاية 2018

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عن أن معظم المؤسسات الحكومية سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة نهاية عام 2018، مشيرا إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة حل نموذجي وغير تقليدي للعديد من مشكلات القاهرة.

وقال إسماعيل، في تصريح صحفي، اليوم السبت، إنه سيتم طرح أراض على المستثمرين في مشروعات سكنية وإدارية داخل العاصمة الإدارية، تسهم في إيجاد فرص جديدة للاستثمار والعمل، مشددا على أن مشروع المليون ونصف المليون فدان حل استراتيجي للعديد من المشكلات، ويخفف الضغط على الدلتا.

شاهد أيضا

وأضاف أن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية يخلق التوازن بين الدولة والمواطن والمستثمر، ومشروعات البنية الأساسية في السكة الحديد ستنفذها الدولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري

في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو)

بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو)

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام