«الوزراء»: نقل مؤسسات حكومية إلى العاصمة الإدارية نهاية 2018

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أعلن شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عن أن معظم المؤسسات الحكومية سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة نهاية عام 2018، مشيرا إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة حل نموذجي وغير تقليدي للعديد من مشكلات القاهرة.

وقال إسماعيل، في تصريح صحفي، اليوم السبت، إنه سيتم طرح أراض على المستثمرين في مشروعات سكنية وإدارية داخل العاصمة الإدارية، تسهم في إيجاد فرص جديدة للاستثمار والعمل، مشددا على أن مشروع المليون ونصف المليون فدان حل استراتيجي للعديد من المشكلات، ويخفف الضغط على الدلتا.

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وأضاف أن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية يخلق التوازن بين الدولة والمواطن والمستثمر، ومشروعات البنية الأساسية في السكة الحديد ستنفذها الدولة.