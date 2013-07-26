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وورلد تربيون: واشنطن تدفع رواتب ضباط الشرطة السوريين المنشقين

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وورلد تربيون: واشنطن تدفع رواتب ضباط الشرطة السوريين المنشقين وورلد تربيون: واشنطن تدفع رواتب ضباط الشرطة السوريين المنشقين

ذكرت صحيفة "وورلد تربيون" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن واشنطن تقوم بدفع رواتب الآلاف من ضباط الشرطة السوريين الذين فروا من نظام الرئيس السورى بشار الأسد.

ونقلت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى، عن مسئولين أمريكيين قولهم بأن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما وافقت على دفع 10 ملايين دولار كرواتب لضباط الشرطة الذين انضموا للمعارضة السورية، لافتين إلى أن أغلب الضباط المتمردين يعملون فى الأراضى الواقعة تحت سيطرة المعارضة، والتى يقع معظمها فى شمال سوريا.

للأمن فى 19 يوليوالماضى، إن الضباط يتلقون حوالى 150 دولارا شهريا، إلا أنه لم يشر إلى عدد ضباط الشرطة الفارين من نظام الأسد.
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