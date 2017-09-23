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«الأبنية التعليمية ببورسعيد»: 8 مدارس خارج الخدمة في أول أيام الدراسة

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«الأبنية التعليمية ببورسعيد»: 8 مدارس خارج الخدمة في أول أيام الدراسة «الأبنية التعليمية ببورسعيد»: 8 مدارس خارج الخدمة في أول أيام الدراسة

التحرير

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قالت الدكتورة جيهان حسين مدير الأبنية التعليمية بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت: إن "هناك 8 مدارس لن تشهد حضور الطلاب غدًا، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد للمدارس الحكومية، وذلك نظرًا لاستمرار أعمال التجديد والتطوير"

وأوضحت "حسين" أن أعمال التطوير تضمنت 3 مدارس بمدينة بورفؤاد و3 بحي الزهور و2 بحي العرب، بالإضافه إلى مدرستين سيتم تسليمهم اليوم، وذلك بتكلفة 30  مليون جنيه. 

وأشارت إلى أن طلاب المدرسة تم توزيعهم على المدارس المجاوره حتى انتهاء التجديدات، لافتة إلى أنها لا تسمح بوجود أى طالب بالمدرسه، إلا بعد الانتهاء الكامل من التجديدات والتسليم إلى مديرية التربيه والتعليم لبدء انتظام العملية التعليمية بها. 

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وأضافت مدير الأبنية التعليمية في تصريح لـ"التحرير"، أنه تم إنشاء مدرستين في منطقه الجزر التابعة لإدارة بحر البقر، وذلك عن طريق تحويلهم من مدارس خشبية إلى مباني كاملة الخدمات، بالإضافه إلى تطوير مدرسة محمود نبيل ببحر البقر. 

وتابعت أن الإداره تستعد اليوم لتسليم مدرستين تم الانتهاء من تجديدهم بجنوب بورسعيد ومدينة بورفؤاد، تمهيدًا لاستقبال الطلاب غدًا.

فى ذات السياق، قالت "جيهان": إنه "بالانتهاء من تجديد الـ8 مدارس يكون بذلك تم تجديد 30 مدرسة بالمحافظة على مدار العام الماضي".

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التحرير

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