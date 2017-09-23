البرلمان يبدأ جولات ميدانية لرصد مشكلات المدارس مع انطلاق العام الدراسي

التحرير

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تستعد لجنة التعليم بمجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة للقيام بجولات ميدانية على المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد، ورفعت اللجنة درجات استعدادها لاستقبال أي مشكلات أو شكاوى بسير العملية التعليمية.

وكانت لجنة التعليم قد ناقشت في اجتماع سابق مع وزير التربية والتعليم، التجهيزات والاستعدادات للعام الدراسى.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة لقاء آخر مع وزير التربية والتعليم فى الأسبوع الأول من أكتوبر لمناقشة المشكلات المتعلقة بالعام الدراسى والكتب الدراسية، بالإضافة إلى القرارات التى أصدرها الوزير للعام القادم مثل الثانوية العامة مثل استبدال الكتاب المدرسى ووضع المناهج على بنك المعرفة.

من جهتها قالت النائبة ماجدة نصر، عضوة لجنة التعليم، إن لجنتها بالتنسيق مع باقى النواب ستتابع العام الدراسى الجديد من خلال جولات للمدارس بالمحافظات المختلفة لرصد أى مشكلات خاصة ببداية العام الدراسى.

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وأضافت أن اللجنة قدمت ملاحظتها على حالة المدارس في عدد من المحافظات المختلفة، والتي دارت أغلبها حول الصيانة والنظافة.

قال النائب أحمد حنفي، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن عددا من أعضاء اللجنة سيقومون بعمل زيارات ميدانية خلال الأسبوع الحالي، على بعض المدارس المعينة، لمتابعة التوسعات وأعمال الصيانة الشاملة التي بدأت فيها كل المدارس من الأسبوع الماضي.

وأضاف حنفي لـ"التحرير"، أنه سيتم التأكد من عمليات الصرف الصحي ومراجعة الدسكات، وتسليم الكتب من المطابع للمخازن إلى المدارس، لكي يتم توزيعها علي الطلاب في أول يوم دراسة دون اقترانها بدفع المصروفات.

وتابع: "إن اللجنة ستمر للتأكد من كل ما تحتاج إليه المدارس ومتابعة النواقص، لافتا إلى أن اجتماع الوزير المزمع عقده خلال الفترة المقبلة، سيناقش سلبيات وإيجابيات العملية التعليمية الجديدة".