الطب الشرعي: جثمان عاكف لم يعرض علينا.. ونستبعد الشبهة الجنائية

التحرير

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كشف مصدر مسئول بمصلحة الطب الشرعي، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أن جثمان المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين مهدى عاكف، لم يُعرض على مصلحة الطب الشرعي لفحص حالته، قائلاً "لم نفحص جثمان عاكف ولم نتعامل معه نهائيا، لأنه لم يُعرض علينا".



وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن مصلحة الطب الشرعي وقعت الكشف الطبي على مهدى عاكف داخل المستشفى مرتين فقط، وانتهت اللجان المشكلة لفحص حالته الصحية إلى أنه لن يستطيع الذهاب إلى جلسات المحاكمة، نظرا لكون حالته المرضية متقدمة للغاية وكونه كان يبلغ من العمر 89 عاما ومصابا بالسرطان، مشيرا إلى أن عاكف كان محتجزا فى غرفة رعاية طبية متكاملة بمستشفى قصر العيني بسبب ظروفه المرضية، مشيرا إلى أن كل الشواهد تدلل على استبعاد أي شبهة جنائية وراء الوفاة من واقع حالته الصحية.

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وكانت وزارة الداخلية قد أكدت فى بيان رسمي صادر عنها، أن المحكوم عليه المتوفى سبق إيداعه بسجن ملحق المزرعة على ذمة القضية رقم 6187 / 2017 جنايات المقطم المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مكتب الإرشاد» والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد بتهمة «قتل وشروع في قتل»، وتم في 9 سبتمبر 2015 إيداع عاكف بمستشفى ليمان طرة للعلاج، وأنه في 19 يناير 2017 تم نقله إلى مستشفى قصر العينى لاستكمال علاجه بناء على طلبه وموافقة قطاع السجون لمعاناته من التهاب رئوي حاد وارتفاع بنسبة الصفراء والتهاب بالإثنى عشر.