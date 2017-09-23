بركات: سنناقش وزير التعليم في «المنظومة الجديدة وزيادة رواتب المعلمين»

التحرير

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قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا مع بداية دور الانعقاد الثالث للمجلس، مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، من أجل مناقشة المنظومة الجديدة وقانون التعليم الجديد.

وأضاف بركات لـ"التحرير" أنه سيتم مناقشة أيضا رواتب المعلمين والزيادة التي من المفترض تطبيقها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن اللجنة حريصة أن يصل راتب المعلم المساعد إلى 2500 جنيه في الشهر، ويكون الحد الأقصي للمعلم ذي الخبرة الكبيرة 9 آلاف جنيه، مؤكدا أنه بهذا سيحصل المعلم على جزء من حقه وما يبذله من جهد كبير.

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وتابع: "إن كل نائب في محافظته سيقوم بعمل زيارات ميدانية للوقوف على مشكلات مدارس دائرته والوصول إلى حلول لها، وما تحتاج إليه واستكمال النواقص".