محافظ الدقهلية يتفقد المدارس لمتابعة العملية التعليمية في أول يوم دراسي
04:10 م السبت 23 سبتمبر 2017
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بالصور.. مدرسة "العجرة" ببني سويف: المبنى آيل للسقوط والدراسة في "الحوش"
الدقهلية- رامي القناوي:
تفقد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، عددا من المدارس بمدينة المنصورة في أول أيام العام الدراسي، للاطمئنان على سير العملية التعليمية.
وزار الشعراوي، مدرسة شجرة الدر الإعدادية بنات، وتفقد معمل العلوم، ومعمل الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ونادي اليونسكو للمشروعات والذي يتبنى مشروعات الطلاب ويعرض حاليا مشروع "أنا والماء"، الذي يبين أهمية الماء والحفاظ عليه.
كما توجه محافظ الدقهلية، إلى مدرسة جيهان السادات الثانوية بنات، وتفقد الفصول مطالبا الطالبات باحترام المعلم، كما التقى بهيئة التدريس بالمدرسة، مشددا على أهمية بذل كل الجهود للارتقاء بالعملية التعليمية.
واختتم الشعراوي، جولته المدرسية بزيارة مدرسة المنصورة الزخرفية بنات، حيث تفقد بعض الأعمال النحتية بها، وبعض اللوحات الفنية، وعدد من الورش كالتريكو والزخرفة، والمكتبة وعدد من الفصول، مشددًا على ضرورة إقامة المعارض الخاصة بمنتجات وإبداعات الطلاب بالمدرسة والعمل على حسن تسويقها.
وأكد المحافظ، دعمه الكامل لتوفير بيئة تعليمية مناسبة، مشددا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم بنطاق المحافظة، مع تشجيع الطلاب على الابتكار والإبداع والاستغلال الجيد للإمكانيات المتاحة لتكوين جيل قادر على مواجهة كل التحديات والارتقاء بمصر الحبيبة.
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