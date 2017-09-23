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العثور على جثة ملقاة في بئر سلم بمدخل عمارة بالقليوبية

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العثور على جثة ملقاة في بئر سلم بمدخل عمارة بالقليوبية العثور على جثة ملقاة في بئر سلم بمدخل عمارة بالقليوبية

مصراوي Masrawy

العثور على جثة ملقاة في بئر سلم بمدخل عمارة بالقليوبية

04:06 م السبت 23 سبتمبر 2017

العثور على جثة ملقاة في بئر سلم بمدخل عمارة بالقليوبية

ارشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

عثر أهالي شارع حسين رشدي، بشبين القناطر، بالقليوبية، على جثه لشخص في العقد الرابع من العمر، ملقاة في بئر سلم بمدخل عمارة سكنية.

وانتقلت أجهزة الأمن، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، ويكثف الأمن من جهوده لكشف غموضها، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى المقدم محمد عبدالله السايح، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بلاغًا من الأهالي بعثورهم على جثة، لشخص ملقى في بئر سلم في عمارة بشارع حسين يسري بشبين القناطر.

وتم إخطار اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير الأمن، فتم تشكيل فريق بحث قاده العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، وبالانتقال تبين أن الجثة لشخص يدعى "حمدي علي محمد" 41 عامًا، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية، وتم نقله إلى مسشتفى شبين القناطر، وتكثف الأجهزة الأمنية جههودها لكشف غموض الواقعة.

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