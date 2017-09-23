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بالصور - عاطل يعتدي على ابنه الرضيع بالضرب في دمياط

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بالصور - عاطل يعتدي على ابنه الرضيع بالضرب في دمياط بالصور - عاطل يعتدي على ابنه الرضيع بالضرب في دمياط

مصراوي Masrawy

بالصور - عاطل يعتدي على ابنه الرضيع بالضرب في دمياط

04:05 م السبت 23 سبتمبر 2017

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محافظ الدقهلية يتفقد المدارس لمتابعة العملية التعليمية في أول يوم دراسي

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محافظ الدقهلية يتفقد المدارس لمتابعة العملية التعليمية في أول يوم

دمياط – محمد إبراهيم:

تكثف قوات الشرطة بدمياط جهودها للقبض على عامل متهم بالاعتداء على رضيع عمره 45 يومًا، بالضرب المبرح، بعدما كشفت زوجته عن تورطه في إحداث إصابته برضيعها بسبب مروره بضائقة مالية.

وتلقى العميد خالد جاد الله، مأمور مركز شرطة فارسكور بلاغًا من "فوزية. أ" 17 عامًا، ربة منزل، تتهم زوجها "أحمد. إ" عامل، بالاعتداء على رضيعها "مالك" بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابته بكدمات متفرقة في الجسد، وجرى تحويل الطفل للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي، وتحرر المحضر القانوني، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

ووقعت مشادات كلامية بين أسرة والد الطفل وزوجته بسبب تقديمها بلاغ يتهمه بالاعتداء على الطفل بالضرب، في الوقت الذي أكدت فيه الأم في تصريحات لـ"مصراوي"، أن زوجها ترك عمله منذ فترة طويلة وتراكمت الديون عليه وأنها بدأت في العمل لتساعد زوجها على تحمل أعباء الحياة بسبب الظروف القاسية التي تمر بها الأسرة.

وبيّنت الأم، أن زوجها عمل لفترة سائق "توك توك"، لكنه قرر تركه وأصبح عاطلًا، وطلب منها التوجه إلى أسرتها للإقامة هنا، وترك مسكن الزوجية بسبب تراكم الديون، وأوضحت أنها تركت الطفل الرضيع معه وتوجهت إلى عدد من المعارف للاستدانة أملًا في تجاوز الظروف الصعبة لكنها فور عودتها اكتشفت أن ابنها يصرخ من شدة الألم وفوجئت بوجود سحجات وكدمات فقررت التوجه إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن الواقعة.

يأتي ذلك في الوقت الذي دشن فيه عدد من أهالي مركز فارسكور حملة لجمع تبرعات لعلاج الطفل وتقديم المساعدات اللازمة لوالدته ومساعدتها بسبب ضيق ذات اليد، وسط مطالبات بضبط الأب الهارب وتقديمه للمحاكمة.

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مصراوي Masrawy

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