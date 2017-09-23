في أول يوم مدارس.. إعدام 3 أطنان بسكويت فاسد بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري:

ضبطت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية، كمية كبيرة من الأغذية الفاسدة في إطار حملة موسعة على منشآت غذائية بأنحاءالمحافظة بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.

وقال الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن تفتيش إدارة مراقبة الأغذية على عدد من المحال بمختلف أنحاء المحافظة، تم خلاله سحب 87 عينة أغذية مختلفة، أسفرت عن التحفظ على 3 أطنان بسكويت ويفر غير صالح للاستهلاك الآدمي، تم إعدامها فضلا عن ضبط 70 كيلو لوز به تغير في الخواص الطبيعية.

وأضاف حجازي، في تصريح اليوم السبت، أن حملات إدارة مراقبة الأغذية فتشت أيضا على 19 منشأة غذائية بطريق الكورنيش بمنطقة الجمرك للوقوف على مدى صلاحية ما يتم تداوله من أغذية تقدم للمواطنين، مبينا أن الحملة وجدت من بين المنشآت التى تم المرور عليها 5 منشآت غير مرخصة جار استصدار قرارات الغلق الإداري لها.

وأشار إلى أنه تم سحب 37 عينة أغذية متنوعة وتحرير19 محضر جنح صحية للمنشآت لمخالفة للاشتراطات الصحية، و6 محاضر لعدم حمل بعض العاملين لشهادات صحية، و4 محاضر لعدم وجود ترخيص لبيع المثلجات، كما قامت الحملة بإعدام كميات من المكرونة منتهية الصلاحية.