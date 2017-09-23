بالصور.. تلاميذ بأسيوط يرفعون لافتات تطالب بتسكينهم في مدرسة أول أيام الدراسة

أسيوط – أسامة صديق:

رفع العشرات من طلاب المرحلة الابتدائية بمدرسة باحثة البادية التابعة لإدارة أسيوط التعليمية، لافتات أمام بوابات مدرسة "عمر بن الخطاب" الابتدائية المشتركة "المدرسة البديلة"، اليوم السبت، للمطالبة بسرعة تسكينهم في الجناح المستقل بمدرسة "خديجة بنت خويلد"، وهو ما لم يحدث رغم بدء العام الدراسي، بعد تسليم مدرستهم الأصلية مديرية التربية والتعليم، المدرسة لأحد رجال الأعمال بموجب حكم قضائي.

ورفع الطلاب لافتات كتب عليها "بابا الرئيس .. بابا الوزير .. أغيثونا"، "رجعونا لمدرستنا"، "مطرودون من مدرستنا من ٣ سنوات"، "حيرتونا .. ارحمونا".

وأصدر وزير التربية والتعليم، القرار رقم 180 لسنة 2014 بتسليم المبنى الخاص بالمدرسة التي يصل عدد طلابها إلى نحو 360 طالبًا، إلى أحد الأشخاص وأن العقار عبارة عن قصر مدرج ضمن اﻵثار من بين 117 مبنًا في أسيوط، وتم تأجيره للتربية والتعليم كمدرسة، وفور هدمها تم نقل الطلاب إلى مدرسة بديلة حتى الانتهاء من بناء الجناح الجديد في مدرسة خديجة بنت خويلد وهو ما لم يحدث رغم بدء العام الدراسي.